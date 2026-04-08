Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di una possibile gravidanza di Bianca Guaccero, che ha però smentito, affermando che “è ancora presto”. La conduttrice e il ballerino sono noti per aver condiviso il palco di una trasmissione televisiva nel 2024, dove hanno mostrato grande sintonia nel ballo e un legame che sarebbe andato oltre. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sulla situazione.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono conosciuti a Ballando con le Stelle nel 2024 e oltre ad avere un'incredibile sintonia nel ballo si sono innamorati prova dopo prova. Da quel momento non si sono più separati, oggi si mostrano più uniti che mai. Nelle ultime settimane sono circolare varie voci in merito ad una presunta gravidanza, aspettano il loro primo figlio? A fare chiarezza in merito al pettegolezzo ci ha pensato Bianca Guaccero in un'intervista concessa a La Stampa. La conduttrice ha smentito i rumors, ad oggi infatti non è incinta. La conduttrice ha fatto sapere che chiedevano a lei e al compagno quando sarebbero convolati a nozze già dopo qualche mese dall'inizio della loro relazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice aspettano un figlio? Lei nega: “È ancora presto”

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Che succede tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Lei frena gli entusiasmi: niente matrimonio! Ecco il motivoTra aspettative, indiscrezioni e sogni già cuciti addosso, la storia tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice finisce al centro del gossip.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, il loro amore è finito Lei rompe il silenzio e svela tutto

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Che succede tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Lei frena gli entusiasmi: niente matrimonio! Ecco il motivoBianca Guaccero e Giovanni Pernice sono in procinto di sposarsi? In realtà no: ecco il motivo di questa brusca frenata. donnapop.it

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#BiancaGuaccero: “Per il momento niente nozze con #GiovanniPernice. Fin dall’inizio della storia di Bianca Guaccero con Giovanni Pernice si è iniziato a parlare di un possibile matrimonio. Intervistata da #LaStampa, però, la conduttrice ha precisato: “Prima d - facebook.com facebook