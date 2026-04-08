Durante una partecipazione al podcast condotto da Diletta Leotta, la modella ha parlato apertamente delle proprie sfide personali, tra cui una diagnosi di tumore, il rapporto con i figli e le preoccupazioni legate alla gestione del patrimonio familiare. Le sue parole hanno rivelato aspetti intimi della sua vita, mostrando come affronta momenti difficili e le responsabilità quotidiane. La conversazione ha offerto uno sguardo diretto su temi di grande delicatezza e intimità.

Bianca Balti ha condiviso riflessioni profonde sulla propria vulnerabilità, il legame con i figli e la gestione economica durante una partecipazione al podcast Mamma dilettante condotto da Diletta Leotta. L’occasione del colloquio coincide con l’avvio della sua fondazione. La modella si è presentata all’appuntamento con un aspetto radioso, ma ha scelto di non evitare i temi più complessi, affrontando apertamente il suo passato legato a una grave patologia oncologica. Il percorso di cura contro il tumore ha portato la donna a confrontarsi con la fragilità umana e con l’angoscia di non poter più esistere. Nonostante le difficoltà, la 42enne ha mantenuto saldo l’ottimismo, spingendola a lottare per poter continuare a godere delle bellezze che la vita offre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bianca Balti: tra tumore, figli e l’ansia del patrimonio familiare

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Bianca Balti, con Diletta Leotta parla del tumore: «Avevo paura di lasciare sole le mie figlie» - facebook.com facebook