Bianca Balti | tra tumore figli e l’ansia del patrimonio familiare
Durante una partecipazione al podcast condotto da Diletta Leotta, la modella ha parlato apertamente delle proprie sfide personali, tra cui una diagnosi di tumore, il rapporto con i figli e le preoccupazioni legate alla gestione del patrimonio familiare. Le sue parole hanno rivelato aspetti intimi della sua vita, mostrando come affronta momenti difficili e le responsabilità quotidiane. La conversazione ha offerto uno sguardo diretto su temi di grande delicatezza e intimità.
Bianca Balti ha condiviso riflessioni profonde sulla propria vulnerabilità, il legame con i figli e la gestione economica durante una partecipazione al podcast Mamma dilettante condotto da Diletta Leotta. L’occasione del colloquio coincide con l’avvio della sua fondazione. La modella si è presentata all’appuntamento con un aspetto radioso, ma ha scelto di non evitare i temi più complessi, affrontando apertamente il suo passato legato a una grave patologia oncologica. Il percorso di cura contro il tumore ha portato la donna a confrontarsi con la fragilità umana e con l’angoscia di non poter più esistere. Nonostante le difficoltà, la 42enne ha mantenuto saldo l’ottimismo, spingendola a lottare per poter continuare a godere delle bellezze che la vita offre. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Bianca Balti, con Diletta Leotta parla del tumore: «Avevo paura di lasciare sole le mie figlie» - facebook.com facebook