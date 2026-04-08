Nella seconda puntata di “Mamma Dilettante 5”, il podcast e vodcast condotto da Diletta Leotta e prodotto da Dopcast, è stata ospite la modella Bianca Balti. Riconosciuta come una delle top model italiane più richieste a livello internazionale, Balti è protagonista di questa puntata. La conversazione si concentra sulla sua carriera e sulla sua esperienza come mamma.

Ospite la modella. Bianca Balti, una delle top model italiane più richieste dai brand internazionali e simbolo di forza e resilienza, è protagonista della seconda puntata di Mamma Dilettante 5, il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast. Il programma è disponibile ogni martedì su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming. Victoria’s Secret: “Non mi hanno considerata”. Bianca Balti: Leggo un’altra domanda: “Non vieni più chiamata da Victoria’s Secret perché al tuo posto c’è Victoria Cerretti. Come la prendi?” Beh, innanzitutto lei è più giovane, quindi ben venga. Io ho sfilato per loro a vent’anni e poi non l’ho più fatto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Bianca Balti ospite di “Mamma Dilettante 5”

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