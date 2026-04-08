Bianca Balti la nuova missione | Sogno in grande per gli altri

Una modella nota per il suo lavoro nel settore della moda ha annunciato una nuova iniziativa dedicata alla lotta contro il cancro. La sua campagna si chiama Mind Your Cancer e mira a offrire supporto e attenzione a chi affronta percorsi di cura oncologica. La figura pubblica ha spiegato di voler contribuire a colmare alcune lacune esistenti nelle fasi di assistenza e prevenzione.

. La celebre modella lancia la sua iniziativa Mind Your Cancer per colmare un vuoto profondo nel percorso di cura oncologica. Bianca Balti ha fondato “ Mind Your Cancer ” per riportare al centro della cura oncologica ciò che troppo spesso resta ai margini, la dimensione emotiva e psicologica di chi attraversa la malattia, e lo ha fatto con la lucidità di chi ha conosciuto la paura e ha scelto di trasformarla in progetto. Presentata a Milano, la fondazione nasce da un’ esperienza personale che la top model non ha mai nascosto, raccontata con una trasparenza rara sin dal momento della diagnosi di tumore ovarico, condivisa senza filtri come un gesto di verità e di prossimità verso altre donne. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Dalla malattia alla speranza per altri, Bianca Balti crea la fondazione Mind your CancerBianca Balti trasforma una prova estremamente difficile in un progetto concreto a beneficio degli altri.

Bianca Balti è la nuova Ambassador di BvlgariNelle immagini della nuova campagna, la top model indossa le iconiche creazioni delle collezioni B.

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