Nel 1952, una fotografia ritrae Bettie Page mentre guarda direttamente in macchina, con un sorriso che cattura l’attenzione di chi la osserva. La sua espressione e la postura sono rimaste iconiche nel tempo, rendendola una figura riconoscibile nel mondo delle pin-up. La foto si distingue per la semplicità e l’intensità dello sguardo, elementi che hanno contribuito a consolidare la sua immagine come simbolo degli anni Cinquanta.

C’è una fotografia del 1952 in cui Bettie Page guarda in macchina con un sorriso che ammalia chiunque la guardi. Indossa poco o niente, tiene in mano una frusta, e sembra felicissima. Tutto, in quell’immagine, funziona esattamente così. New York, inizio anni Cinquanta. Irving Klaw custodisce una piccola bottega di fotografia fetish al 212 di East 14th Street — ordini per posta, cataloghi discreti, clienti che preferiscono restare anonimi. Un mondo che esiste solo nell’ombra, e che nell’ombra si accontenta di stare. Quando Bettie Page varca la soglia del suo studio, qualcosa cambia. Porta con sé una serenità assoluta davanti all’obiettivo — costumi di pelle nera, corde, tacchi da dieci centimetri — e in mezzo a tutto questo, quel sorriso. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bettie Page, una pin up con la frusta e il sorriso

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