Berrettini travolge Medvedev e poi si scusa con Verdone

A Montecarlo, Matteo Berrettini ha ottenuto una vittoria sorprendente contro Daniil Medvedev, chiudendo il match con un punteggio di 6-0 6-0 in circa 50 minuti. La partita ha permesso al tennista italiano di avanzare agli ottavi del torneo Masters 1000. Successivamente, Berrettini si è scusato pubblicamente con un attore italiano, senza ulteriori dettagli sui motivi dell'episodio.

Clamoroso a Montecarlo. Matteo Berrettini firma una delle prestazioni più incredibili della sua carriera, annientando Daniil Medvedev con un netto 6-0 6-0 in appena 50 minuti e volando agli ottavi del Masters 1000 del Principato. Ma a fine partita, più che esultare, l’azzurro sorprende tutti con un gesto ironico e quasi “cinematografico”: scrive sulla telecamera “Scusa Carlo V.”, rivolgendosi a Carlo Verdone, grande amico del russo. Una partita irreale. L’inizio sembrava promettere equilibrio: un primo game combattuto, lungo e pieno di tensione. Ma è stato solo un’illusione. Da quel momento, Medvedev si è completamente smarrito, infilando una serie impressionante di errori tra dritti fuori misura, doppi falli e scelte tattiche incomprensibili. 🔗 Leggi su Funweek.it Berrettini travolge Medvedev a Montecarlo e si ‘scusa’ con… Carlo Verdone. Cos’è successo(Adnkronos) – Matteo Berrettini spazza via Daniil Medvedev a Montecarlo, vincendo con il punteggio di 6-0 6-0 nel secondo turno del Masters 1000 del... Temi più discussi: Berrettini travolge Medvedev, fuori Musetti e Cobolli. Ora tocca a Sinner contro Machac; Berrettini travolge Medvedev 6-0 6-0 e poi chiede scusa a... Carlo Verdone; Berrettini travolge Medvedev al Masters 1000 di Montecarlo (6-0; 6-0): il russo spacca la racchetta, Matteo chiede scusa a Verdone. Sinner si ritira dal doppio; Matteo Berrettini travolge un nervoso Daniil Medvedev: doppio 6-0, rivedi il match in 2'. Berrettini travolge Medvedev e poi si scusa con VerdoneClamoroso a Montecarlo. Matteo Berrettini firma una delle prestazioni più incredibili della sua carriera, annientando Daniil Medvedev con un netto 6-0 6-0 ... funweek.it Montecarlo, Berrettini da urlo, infligge un double bagel a Medvedev e si prende gli ottaviDiretta Live della partita tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev, match valevole per i sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it Tennis, Montecarlo: Berrettini travolge Medvedev con un doppio 6-0, il russo perde la testa - facebook.com facebook Berrettini travolge Medvedev a Montecarlo, doppio 6-0 e ottavi di finale conquistati dlvr.it/TRwsMN x.com