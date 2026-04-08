Berrettini stravince 6-0 6-0 | il messaggio insolito per Verdone

Dopo aver battuto Daniil Medvedev con un punteggio di 6-0 6-0 a Montecarlo, Matteo Berrettini ha rivolto un messaggio pubblico a Carlo Verdone. Utilizzando la telecamera, il tennista ha lasciato alcune parole di scuse accompagnate da un cuore, attirando l'attenzione dei presenti e dei media. L’episodio ha suscitato attenzione per la scelta insolita di comunicare attraverso questa modalità.

Matteo Berrettini ha rivolto un pensiero pubblico a Carlo Verdone dopo aver superato Daniil Medvedev a Montecarlo con un punteggio di 6-0 6-0, utilizzando la telecamera per lasciare un messaggio di scuse accompagnato da un cuore. L’episodio nasce dal legame che unisce l’attore romano al tennista russo. Il gesto del giocatore italiano si inserisce in una consuetudine personale: Berrettini usa infatti il pennarello sull’obiettivo della telecamera per dedicare le sue prestazioni a persone care. Il legame tra il cinema romano e il tennis internazionale. La natura di questo rapporto è emersa durante un intervento di Carlo Verdone nel programma Supernova, condotto da Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berrettini stravince 6-0 6-0: il messaggio insolito per Verdone Leggi anche: Berrettini travolge Medvedev e poi si scusa con Verdone Berrettini travolge Medvedev a Montecarlo e si ‘scusa’ con… Carlo Verdone. Cos’è successo(Adnkronos) – Matteo Berrettini spazza via Daniil Medvedev a Montecarlo, vincendo con il punteggio di 6-0 6-0 nel secondo turno del Masters 1000 del... Temi più discussi: Europei Under 21: in Svezia l'Italia stravince 4-0; Tennis, Sinner parte bene a Montecarlo: 6-3, 6-0 a Humbert; Tennis, Berrettini, la vittoria su Medvedev e poi le scuse a Carlo Verdone. LIVE Berrettini-Medvedev 6-0 6-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: incredibile doppia bicicletta rifilata al furibondo russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDVEDEV VA FUORI DI TESTA E SPACCA LA RACCHETTA: I FISCHI DEL PUBBLICO LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° ... oasport.it Incredibile Berrettini, shock totale Medvedev: doppio 6-0 a Montecarlo. Chi sfida agli ottaviIl tennista azzurro è impegnato contro il russo nel secondo turno. I due non si sono mai affrontati sul rosso ... tuttosport.com Evvai #berrettini stravince senza perdere alcun game contro e #medvedev” Partita incredibile positivissima per Matteo ha giocato benissimo si deve godere il momento negativissima per il russo “ #ljubicic #montecarlo x.com