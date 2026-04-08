Giovedì alle 11, nel torneo ATP di Monte Carlo, Matteo Berrettini affronterà Joao Fonseca nell’ottavo di finale. La partita si svolgerà sul campo principale della competizione, che si sta sviluppando nella città del Principato. Entrambi i giocatori si preparano a scendere in campo per una sfida che potrebbe determinare il proseguimento del percorso nel torneo.

Matteo Berrettini e Joao Fonseca si sfideranno nell’ottavo di finale dell’Atp Monte-Carlo questo giovedì alle 11. L’incontro, che sarà trasmesso in diretta e via streaming su NOW, vedrà i due tennisti protagonisti sul Campo dei Principi. Il match rappresenta un nuovo capitolo per i due atleti, che si erano già misurati nel settembre 2024 durante la Coppa Davis. In quell’occasione, l’incontro era avvenuto in Italia, su un terreno di gioco differente e con condizioni climatiche diverse rispetto a quelle attuali. L’evoluzione di Fonseca tra consapevolezza e sfida. Joao Fonseca ha sottolineato come il suo profilo sia cambiato sensibilmente dal primo scontro in terra italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Berrettini sfida Fonseca a Monte Carlo: l’esame del giovane talento

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Disastro #Cobolli a Monte Carlo: l'azzurro eliminato al secondo turno da Blockx in due set x.com

Si conclude all’esordio il percorso di Lorenzo Musetti a Monte-Carlo. Il finalista della passata edizione è stato eliminato da Valentin Vacherot 7-6, 7-5 al termine di un incontro molto lottato. Esce di scena al secondo turno anche Flavio Cobolli, sconfitto 6-3, 6-3 - facebook.com facebook