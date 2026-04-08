L’attaccante ha parlato in un’intervista, negando di aver mai perso fiducia nelle proprie capacità, nonostante le critiche ricevute al momento del trasferimento in Canada. Ha spiegato di aver affrontato commenti che lo davano ormai al tramonto della carriera, ma lui ha sempre mantenuto la convinzione di poter continuare a giocare a livello professionistico. La sua scelta di trasferirsi all’estero è stata motivata dalla volontà di rilanciare la propria carriera.

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© Calcionews24.com - Bernardeschi non ci sta: «Dicevano che ero finito e fallito, andando in Canada, ma non ho mai perso la consapevolezza dei miei mezzi»

Bernardeschi si toglie qualche sassolino: «Dicevano che ero finito e fallito, ma non ho mai perso la consapevolezza dei miei mezzi. Nazionale? Penso questo» di Angelo CiarlettaFederico Bernardeschi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, e ha parlato anche della nazionale azzurra.

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Bernardeschi: Dicevano che ero finito e fallito. Sulla Nazionale…In occasione del match europeo importantissimo contro l'Aston Villa, Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Repubblica analizzando i rivali ... europacalcio.it

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