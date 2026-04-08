Bergamotto di Reggio Calabria il Tar deciderà a settembre ma non accoglie la sospensiva dell' iter Igp

Il Tar ha stabilito che la decisione sulla sospensiva dell'iter Igp per il bergamotto di Reggio Calabria sarà presa a settembre. Nel frattempo, l'iter per il riconoscimento del marchio di tutela europeo continua senza accogliere la richiesta di sospensione. La procedura riguardante il marchio di qualità prosegue verso una possibile approvazione definitiva da parte dell'Unione europea.

L'iter del marchio di tutela Igp per il bergamotto di Reggio Calabria procede verso il sì definitivo dell'Unione europea. Al disciplinare per l'indicazione geografica protetta, ormai approvato dal ministero, manca adesso l'ultimo miglio, cioè il via libera di Bruxelles, un percorso che sta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Bergamotto di Reggio Calabria, via libera all’IGP: iter nazionale concluso dopo 5 anniIl Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato l’approvazione definitiva e la registrazione nazionale dell’IGP per il...

Nuovi ricorsi contro il Bergamotto di Reggio Calabria IGP, incertezza sull’udienza del TAR LazioSono arrivati i nuovi ricorsi contro il Bergamotto di Reggio Calabria IGP, presentati da Foti e Pizzi.

Temi più discussi: Linea verde fa tappa in Calabria alla scoperta dei bike tour e di sua maestà il bergamotto · LaC News24; La Calabria dura e emarginata del Settecento e l'orgoglio del nome e del lavoro dei Florio, Stefania Auci presenta a Reggio L'alba dei Leoni · ilreggino.it; In un paesino della Sila fanno una colomba piena di agrumi che vuole raccontare la Calabria a Pasqua; La Calabria protagonista su Rai 1: un viaggio tra cicloturismo e bergamotto.

Bergamotto, scontro aperto: il TAR boccia il blocco ma la guerra calabrese continuaBergamotto IGP, il TAR boccia il blocco ma la guerra calabrese continua - interessi economici, controllo filiera e partita europea ... newsfood.com

Bergamotto di Reggio Calabria: storia, economia e futuro di un agrume preziosoI monaci erboristi lo utilizzavano a scopo terapeutico: il succo e l’essenza del bergamotto, anticamente, venivano impiegati come antiossidanti, antidepressivi o disinfettanti. Ma l’agrume più costoso ... ilsole24ore.com

A settembre decisione dei ricorsi su legittimità del "disciplinare bergamotto". Le impugnative sono state proposte dal Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio e da un'azienda agricola reggina specializzata. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/ - facebook.com facebook