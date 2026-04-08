beppe sebaste poeta e scrittore dal senso beat del mondo

Il 6 aprile a Narni è morto Beppe Sebaste, poeta e scrittore di origine parmense, all’età di 66 anni. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Sebaste era noto per la sua attività letteraria e il coinvolgimento nel panorama culturale italiano. La notizia ha suscitato reazioni tra colleghi e appassionati di letteratura.

Ritratti La scomparsa a 66 anni, dopo lunga malattia, dell'autore di «Tolbiac», di opere di autofiction e bricolages sintattici («Panchine. Come uscire dal mondo senza uscirne») Ritratti La scomparsa a 66 anni, dopo lunga malattia, dell'autore di «Tolbiac», di opere di autofiction e bricolages sintattici («Panchine. Come uscire dal mondo senza uscirne») Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Addio a Beppe Sebaste. Il poeta, filosofo e scrittore aveva 66 anniPerugia, 6 aprile 2026 – Si è spento stamattina in Umbria il poeta, scrittore e filosofo Beppe Sebaste, dopo una lunga malattia.

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«Se lei scompare, sono io che non vedo. Se divento invisibile sono ancora io a essere cieco. Se lei diventa cieca, sono sempre io che non vedo». Beppe Sebaste Parma, 3 giugno 1959 - Narni, 6 aprile 2026 facebook

Un pensiero commosso per il caro Beppe Sebaste e la sua compagna Stefania Scateni, rileggendo questo suo tweet x.com