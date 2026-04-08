Benzina e Gas | Urso impone calo prezzi per salvare il portafoglio

Il ministro Adolfo Urso ha convocato i rappresentanti delle quattro principali aziende di distribuzione di carburanti per chiedere un abbassamento immediato dei prezzi alla pompa. La richiesta arriva in seguito alla diminuzione dei costi delle materie prime energetiche sui mercati mondiali, che ha portato a un calo dei prezzi del carburante. La decisione mira a ridurre l’impatto sui consumatori e a favorire un allineamento tra i costi di mercato e i prezzi praticati ai distributori.

Il ministro Adolfo Urso ha convocato i vertici delle quattro principali società di distribuzione di carburanti per richiedere un allineamento immediato dei prezzi alla pompa, a seguito del calo dei costi delle materie prime energetiche sui mercati mondiali. L’iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy mira a garantire che il beneficio economico derivante dalla flessione di petrolio e gas arrivi rapidamente ai cittadini e alle imprese. L’obiettivo è evitare che eventuali ritardi nella filiera distributiva impediscano una riduzione tangibile dei costi si rifornisce di carburante. Durante una conferenza stampa tenutasi al Mimit,... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benzina e Gas: Urso impone calo prezzi per salvare il portafoglio Leggi anche: Boom prezzi gas e benzina. Ecco cosa fare di fronte all’aumento dei prezzi Leggi anche: Prezzi benzina su per la guerra in Iran, ministro Urso attacca le compagnie petrolifere per il caro carburanti Temi più discussi: Urso, convocate domani le compagnie, adeguino subito i prezzi carburanti; Il governo alle imprese: niente Transizione 5.0 ma incentivi allo studio; Benzina, sconti prorogati con il decreto accise e più fondi agli investimenti. Pace tra governo e imprese; Ok del governo a nuovo decreto-legge per contenere gli effetti del caro-carburante. Prezzi benzina: Urso convoca le aziende fornitrici perchè ci sia un adeguamento immediato al distributoreHo convocato le aziende fornitrici di carburanti, ha rivelato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della conferenza stampa convocata a seguito del bilaterale tra il ... firenzepost.it Urso, convocate domani le compagnie adeguino subito i prezzi carburantiLo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in conferenza stampa al Mimit, rispondendo a una domanda sulle conseguenze della tregua in Medio Oriente sui prezzi di diesel e benzina. gazzettadiparma.it Vista la tregua e il calo del prezzo del petrolio mi auguro ci sia un immediato calo del prezzo della benzina alla pompa così come c'è stato all'inizio del conflitto un aumento immediato. Adesso pretendiamo coerenza: stop alla speculazione! Domani - Motus Lib - facebook.com facebook Tregua USA-Iran, il petrolio cola a picco: cosa aspettarsi da benzina e diesel x.com