Benzina a Rieti | stop ai prezzi oscuri scattano le multe

La Guardia di Finanza di Rieti ha eseguito controlli presso vari distributori di carburante per verificare la conformità ai regolamenti sui prezzi e le accise. Da tempo, si registrano differenze tra i prezzi praticati e quelli ufficiali, e nelle ultime settimane sono state elevate multe a chi non rispettava le normative. Le ispezioni mirano a garantire maggiore trasparenza al settore e a tutelare i consumatori.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Rieti ha intensificato le ispezioni presso i distributori di carburante per verificare la trasparenza dei prezzi e il rispetto delle norme sulle accise. L’operazione mira a contrastare canali illeciti e a tutelare il potere d’acquisto delle famiglie in un mercato volatile. L’attività si inserisce in un quadro di direttive impartite dal Comando Generale della Guardia di Finanza. I militari hanno concentrato l’attenzione sulla correttezza dell’approvvigionamento energetico, monitorando come vengono gestiti i costi di vendita al pubblico. Irregolarità tra Poggio Mirteto e il capoluogo. Le verifiche hanno portato all’individuazione di diverse mancanze amministrative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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