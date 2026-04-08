A Benevento, un imprenditore ha segnalato le difficoltà di avviare attività nella zona, evidenziando come il degrado di Palazzo INAIL rappresenti un ostacolo evidente per chi cerca di investire nel territorio. La sua testimonianza mette in luce le sfide che incontrano le imprese locali, in particolare nel contesto di un ambiente definito da criticità strutturali e di accessibilità.

Ludovico Vessichelli, amministratore di Ansi.Formazione S.r.l., denuncia le gravi difficoltà di chiunque provi a investire nel tessuto economico di Benevento, citando il degrado di Palazzo INAIL come esempio emblematico. L’imprenditore sannita guida una realtà della formazione che ha raggiunto una dimensione nazionale. L’azienda collabora con atenei in Italia e all’estero, attirando migliaia di studenti da ogni regione del Paese. Nonostante il successo professionale, Vessichelli sostiene che l’attività imprenditoriale in città sia diventata un’impresa quasi impossibile. Chi immette capitali privati per generare occupazione non riceve supporto, ma subisce ostacoli sistematici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, l’incubo di Palazzo INAIL: “Imprendere è impossibile

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Degrado al ‘Palazzo INAIL’, la denuncia di un imprenditore: “Istituzioni assenti ma pronte ad ostacolare”Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Ludovico Vessichelli, imprenditore beneventano e amministratore di Ansi Formazione S.

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