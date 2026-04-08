Ben 23 nascite nel weekend di Pasqua ondata eccezionale al Policlinico di Modena

Durante il fine settimana di Pasqua, il reparto materno-infantile del Policlinico di Modena ha registrato 23 nascite, un numero superiore alla media abituale. La settimana si è conclusa con una serie di nascite che ha reso il weekend un evento particolare per l’ospedale e le famiglie coinvolte. Le nascite si sono distribuite in diversi momenti, creando un susseguirsi di arrivi che ha impegnato il personale sanitario del reparto.

Un fine settimana di festa che si è trasformato in una vera e propria maratona di vita per il reparto materno-infantile del Policlinico di Modena. Durante il ponte pasquale, compreso tra le giornate del 5 e del 6 aprile, la cicogna ha deciso di fare tappa fissa all'Azienda. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Pasqua, prime dolci donazioni per i bambini ricoverati al Policlinico di ModenaIniziano ad arrivare le donazioni pasquali nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena. Gli allievi dell'Accademia Militare portano la Pasqua ai bambini del Policlinico di ModenaGli Allievi del 206esimo corso “Dignità” hanno trasformato una giornata ordinaria in un momento di gioia per i piccoli degenti del reparto di... Argomenti più discussi: Ben 23 nascite nel weekend di Pasqua, ondata eccezionale al Policlinico di Modena; Pasqua fa decollare la stagione Voli pieni e locali presi d’assalto | Ora ci aspettano altri ponti d’oro. Sanità: E-R, nel 2024 Policlinico di Modena primo punto nascita per numero di partiIl Policlinico di Modena è stato nel 2024 il primo punto nascita della Regione Emilia-Romagna per numero di parti. Nel corso dell'anno - spiegano dall'Ausl di Modena - hanno partorito 2.863 donne, per ... ansa.it L’anno inizia con 3 fiocchi rosa. Al Policlinico nascite recordÈ Sofia, venuta alla luce alle 2.47 di ieri all’ospedale di Sassuolo, la prima nata nella provincia modenese. Anche all’ospedale di Carpi – dove Camelia è stata partorita alle 5.43 – e al Policlinico ... ilrestodelcarlino.it Abbiamo visitato il reparto oncoematologico pediatrico del Policlinico di Modena per portare gli auguri di Buona Pasqua ai bimbi, medici e infermieri. #sportingclubsassuolo #tennisteam #tennisincorsia - facebook.com facebook