Da oggi, il programma televisivo “Belve” può essere visto anche sulla piattaforma di streaming Disney+. La conduttrice, nota per il suo stile diretto, torna con nuove puntate e repliche di quelle passate. Il format si caratterizza per un approccio senza filtri, con interviste a personaggi del mondo dello spettacolo. La trasmissione mantiene il suo tono deciso e senza censure, offrendo un confronto schietto con gli ospiti.

E tu che belva ti senti? Francesca Fagnani è tornata a ruggire e graffiare con “Belve”, il format senza filtri e senza veli che mette a nudo ogni settimana nuovi ospiti dal mondo dello spettacolo. “Belve” ora è disponibile anche su Disney+. Quest’anno la Fagnani sottoporrà alle sue interviste taglienti tanti altri esponenti della tv, del costume e della cronaca che non potranno sottrarsi alle domande, per l’appunto, graffianti e senza sconti. Ma c’è un’importante novità: da quest’anno vengono mandati in onda anche i provini di Belve. Si tratta di persone comuni che siederanno sullo sgabello per sottoporsi alle interviste di Francesca Fagnani, che non saranno più docili di quelle ai vip. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Belve” ora è disponibile anche su Disney+, per recuperare subito vecchie e nuove puntate

Belve arriva su Disney+: disponibile la nuova stagione e tutto archivio storico delle puntateLa nuova stagione parte in streaming dopo la messa in onda su Rai 2con ospiti e interviste senza filtri.

Temi più discussi: Belve torna in prima serata: a che ora va in onda, dove vederlo e chi sono gli ospiti della nuova stagione; Belve, nuova stagione da domani: ospiti della puntata di martedì 7 aprile; L'annuncio di Disney+: Belve in streaming con tutte le stagioni; Belve sbarca anche su Disney+.

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Ospite di Belve, Miss Italia 2021 racconta come ha speso i 50mila euro dei fans e perché la sua omosessualità causa polemiche. - facebook.com facebook

“Ti svegli pensando a quello, ti addormenti pensando a quello…” cit. Zeudi Di Palma. #Belve con Francesca Fagnani ogni martedì su #Rai2 e disponibile sempre su #RaiPlay. x.com