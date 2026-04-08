Belve torna in onda e lo fa con tre donne molto diverse fra loro, pronte a raccontarsi senza filtri. Francesca Fagnani ha scelto per la prima puntata di questo nuovo ciclo di interviste Zeudi Di Palma, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti, personaggi con storie differenti e tutte da scoprire. Francesca Fagnani graffia ancora. Voto: 9. Belve non invecchia e Francesca Fagnani dimostra tutto il suo talento nel rendere interessante ogni intervista. Educate e posata, ma sempre graffiante, sa come mettere in difficoltà, in modo raffinato, i suoi ospiti. Non è aggressiva, ma sa tirare fuori ciò che vuole da ogni personaggio che si siede sull’ormai celebre sgabello. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve, le pagelle: la Fagnani graffia ancora (9), Micaela Ramazzotti spiazza (8)

Micaela Ramazzotti racconta a Belve la ‘trasgressione’ che spiazza tutti: ‘Eravamo una banda’Micaela Ramazzotti, dalla Gazza ladra della nonna ai ‘colpi’ alla Rinascente a Belve Tra i momenti più sorprendenti dell’intervista a Belve del 7...

Belve: Amanda Lear, Zeudi Di Palma e Micaela Ramazzotti le prime ospitiAmanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma saranno le ospiti della prima puntata di Belve: dal 7 aprile in prima serata su Rai 2 Sono stati...

Temi più discussi: Belve, le pagelle look: Francesca Fagnani eleganza senza tempo (9), Amanda Lear (troppo) eccentrica (5), Zeudi Di Palma versione prof...; Micaela Ramazzotti a Belve contro Paolo Virzì: Ero disprezzata, meglio non sposarsi; Micaela Ramazzotti a Belve: Facevo parte del circoletto perchè ero la moglie del socio; Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata.

Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Virzì a Belve: Ho sofferto per la mancanza d'amore e per l'essere disprezzataAl via su Rai2 la settima stagione di Belve. Nella prima puntata, Micaela Ramazzotti si racconta senza filtri tra carriera, infanzia e fine del matrimonio con ... huffingtonpost.it

Belve, le pagelle look: Fagnani senza tempo (9), Lear (troppo) eccentrica (5), Di Palma prof (6-), Ramazzotti rock (7+)I riflettori si riaccendono su Belve e, con loro, anche l’attenzione sui look degli ospiti. Nella serata di ieri, 7 aprile 2026, Francesca ... msn.com

I primo ospiti sono Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma x.com

A Belve Micaela Ramazzotti ha parlato della famigerata lite in strada con Paolo Virzì, di due anni fa, ma anche del loro sodalizio artistico. "Lui mi deve ringraziare perché ha fatto i film più belli con me" - facebook.com facebook