Belve arriva su Disney+ | disponibile la nuova stagione e tutto archivio storico delle puntate

Da digital-news.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova stagione parte in streaming dopo la messa in onda su Rai 2con ospiti e interviste senza filtri. Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono state ospiti di questo primo appuntamento già disponibile per la visione. Le nuove puntate arriveranno in streaming su Disney+, nella collezione brandizzata RaiPlay, dopo essere andate in onda la sera prima, alle 21.20 su Rai 2. Nei suoi faccia a faccia, Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti diversi disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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