Un deputato del Partito Democratico ha espresso forte condanna per gli attacchi israeliani che hanno colpito Beirut oggi, nonostante fosse in vigore un giorno di tregua concordato con l’Iran. La sua dichiarazione si basa sulle notizie di bombardamenti avvenuti durante le ore di cessate il fuoco e chiede l’introduzione di sanzioni contro Israele. La notizia ha suscitato reazioni sulla scena politica nazionale.

Il deputato del Partito Democratico, Marco Furfaro, ha denunciato con durezza gli attacchi israeliani su Beirut, avvenuti oggi durante il giorno di tregua concordato con l’Iran. Secondo Furfaro, in soli dieci minuti sono state sganciate all’incirca 160 bombe sulla città libanese, causando almeno 80 morti e oltre 200 feriti. Tra le vittime, civili innocenti colpiti durante un funerale e residenti nei quartieri più popolosi della capitale. “È una carneficina a cielo aperto”, ha dichiarato Furfaro. “Hanno colpito persino un convoglio italiano dell’Unifil con i nostri soldati a bordo, fortunatamente senza conseguenze. Questo è un gesto inaccettabile, un insulto alla tregua e al diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Beirut sotto le bombe: il deputato Furfaro chiede sanzioni contro Israele

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