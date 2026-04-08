Nella prima giornata dei quarti di finale di Champions League, Bayern Monaco e Arsenal hanno ottenuto vittorie in trasferta contro le rispettive avversarie. Il match del Real Madrid si conclude con una sconfitta casalinga, mentre questa sera si disputano le ultime due partite tra grandi squadre, chiudendo così il primo turno. Le partite hanno visto risultati che influenzeranno il proseguimento della competizione.

Bayern Monaco e Arsenal hanno conquistato successi importanti fuori casa nei primi incontri dei quarti di finale di Champions League, mentre stasera si concluderà il primo turno con altre due sfide tra grandi squadre. Al Santiago Bernabeu, i tedeschi hanno piegato il Real Madrid per 2 a 1. La squadra di Monaco ha saputo sfruttare due sviste della formazione madrilena per prevalere nel primo atto della sfida. Il primo gol è arrivato al 41esimo minuto grazie a Luis Diaz. L’azione è stata costruita da Harry Kane e conclusa con l’assist di Gnabry. L’attaccante inglese Harry Kane ha poi raddoppiato il vantaggio al 46esimo, subito dopo l’inizio della ripresa, servito da Olise. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bayern e Arsenal colpiscono in trasferta: shock al Real Madrid

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