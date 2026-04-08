Basta morti in mare | flash mob di studenti anche di Lampedusa davanti al Parlamento Europeo

Un gruppo di studenti provenienti da Italia, Francia e Slovenia si è radunato davanti al Parlamento Europeo, portando avanti un flash mob con lo slogan

"Basta morti in mare". Lo hanno ripetuto più volte, urlando, gli studenti di 20 istituti scolastici provenienti da Italia, Francia e Slovenia. Dopo aver letto alcuni dei nomi di coloro che hanno perso la vita nel Mediterraneo, stringendo in mano i cartelli con le date delle tragedie e il numero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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