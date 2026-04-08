Basket Verona Forlì 89-56 | i biancorossi crollano

Nella partita di basket tra Verona e Forlì, i biancorossi hanno subito una sconfitta netta con il punteggio di 89-56. La squadra ospite ha faticato fin dall'inizio, rimanendo sempre in ritardo nel punteggio e senza riuscire a mettere sotto pressione gli avversari. La sfida si è giocata in modo deciso, con Verona che ha mantenuto un vantaggio consistente per tutto l'incontro.

Sconfitta senza attenuati per la Pallacanestro 2.015. I biancorossi crollano nell’infrasettimanale di Verona per 89-56, al termine di un match sempre all’inseguimento che non li hai mai visti in partita. Senza Harper, il miglior marcatore forlivese è Pepe con 14 punti all’attivo. È un ko che impatta però il giusto in chiave salvezza: Cento cade a a Roseto e resta così a -4 da Tavernelli e compagni. L’avvio di gara è subito in salita. L’Unieuro inizia con uno 0-4 che rappresenta anche l’unico vantaggio ospite del match, perché poi la Tezenis prende il sopravvento con un break di 13-0 e, concedendo appena 8 punti agli avversari nel primo quarto, vola sul +14 al 10’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket, Verona Forlì 89-56: i biancorossi crollano Empoli-Mantova 2-2, i biancorossi crollano nella ripresa. E la vittoria svanisceMantova, 14 marzo 2026 – Il Mantova torna da Empoli con un punto sicuramente significativo, ma il 2-2 finale lascia grande rammarico in casa... Per l'Unieuro Forlì lunga trasferta a Scafati: inizia il ciclo decisivo per i biancorossiLa trasferta in Campania sarà quindi non solo una prova di forza, ma anche un momento chiave per determinare l’andamento finale del campionato Dopo... Temi più discussi: Basket, Verona Forlì 89-56: i biancorossi crollano; Unieuro, naufragio a Verona: la Tezenis travolge una Forlì senza anima; Scaligera basket a valanga su Forlì: 89-56; Coach Ramagli: Abbiamo giocato con serietà ed applicazione. Basket, Verona Forlì 89-56: i biancorossi crollanoSenza Harper, il miglior marcatore forlivese è Pepe con 14 punti all’attivo. È un ko che impatta però il giusto in chiave salvezza ... ilrestodelcarlino.it Verona sul velluto anche senza McGee, Forlì inesistenteTezenis Verona- Unieuro Forlì 89-56 (22-8; 49-29; 75-42)Verona sul velluto. Anche senza McGee, tenuto a riposo per un attacco d'asma, la squadra di ... basketinside.com Tezenis Verona, Tyrus McGee out contro Forlì: questo il motivo @Sportando x.com Il giocatore saltà la sfida odierna tra Scaligera Basket Verona e Pallacanestro Forlì 2.015 - facebook.com facebook