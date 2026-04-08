Basket | Orange1 Bassano regina d’Europa crolla il Bayern Monaco

L’Orange1 Bassano si è aggiudicata il titolo europeo nel basket giovanile vincendo il torneo internazionale in Svizzera. La squadra ha battuto in finale il Bayern Monaco, che ha subito un crollo durante la partita. La vittoria permette alla formazione italiana di conquistare il primo posto nel campionato continentale under 18 del 2026. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da vari paesi europei.

La formazione dell’Orange1 Bassano ha conquistato il primato europeo tra i giovani del basket, vincendo l’edizione 2026 del SAM Basket International Youth Tournament in Svizzera. Il successo è arrivato dopo una finale conclusasi con il punteggio di 86-72 a favore dei veneti, che hanno battuto il Bayern Monaco. Il trionfo della squadra di Bassano si è basato su una gestione impeccabile delle fasi cruciali del gioco, supportata da una rosa profonda e un’elevata prontezza mentale. Questo risultato interrompe un digiuno di sette anni per l’Italia, poiché l’ultima volta che il trofeo tornava nel nostro Paese era successo nel 2019 grazie all’Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket: Orange1 Bassano regina d’Europa, crolla il Bayern Monaco Basket: Virtus Bologna, altra sconfitta contro il Bayern Monaco in EurolegaPrecipita al 17° posto in classifica la Virtus Bologna con due partite di Eurolega ancora da giocare. Basket, la Virtus Bologna ospita il Bayern Monaco in Eurolega per interrompere la striscia negativaLa Virtus Bologna ospita domani sera alla Virtus Arena – palla a due alle ore 20:30 – i tedeschi del Bayern Monaco per la trentaseiesima giornata... Basket Bassano, al PalaAngarano Conegliano non passa: 1-1, la salvezza si deciderà in Gara 3 play out.Orange1 Bassano: Salvato 8, Bortoli 5, Maiello 3, Bordignon 20, Meneghin 4, Bevilacqua 5, Gallea 6, Kushchev 9, Rossi ne, Idiaru 11. All. Corà Vigor Basket ... ilgazzettino.it Basket Bassano Orange 1, ora si fa durissima: sconfitta anche con Mestre.Era una partita da vincere e che si poteva vincere, ma il Basket Bassano spreca una grossa occasione di rialzarsi in classifica perdendo in casa per 65-69 contro Mestre. Ora sono tre le cadute ... ilgazzettino.it