Domani sera, al Forum, si gioca l’ultimo incontro europeo per l’EA7 Emporio Armani Milano, che affronta il Bayern Monaco. La partita si svolge senza implicazioni per entrambe le squadre, che si preparano ormai per il campionato. È la penultima occasione per le due formazioni di misurarsi in ambito continentale prima di concentrarsi sui rispettivi impegni nazionali.

Penultimo appuntamento europeo per l’EA7 Emporio Armani Milano, che domani sera ospita al Forum il Bayern Monaco in una partita che non ha nulla da dire per entrambe le squadre. Sia la formazione di Peppe Poeta sia i tedeschi sono ormai fuori dalla corsa per i play-in e, dunque, la testa di entrambe le squadre è ormai rivolta al campionato. La sconfitta in rimonta subita a Valencia ieri ha tolto anche le ormai minime chance di andare alla post season per Milano e gli ultimi due turni del torneo serviranno per l’onore, per chiudere in bellezza, ma soprattutto per lavorare in chiave campionato, dove Shields e compagni sono chiamati a uno sprint al massimo livello per provare a recuperare posizioni e garantirsi almeno le eventuali semifinali di Serie A con il fattore campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Milano ospita il Bayern con la testa ormai al campionato

Basket, la Virtus Bologna ospita il Bayern Monaco in Eurolega per interrompere la striscia negativaLa Virtus Bologna ospita domani sera alla Virtus Arena – palla a due alle ore 20:30 – i tedeschi del Bayern Monaco per la trentaseiesima giornata...

Union Basket sola in testa: ormai è consuetudine. Ancora una volta un’ottima prova, Sancat koL’Union Basket alla Toscanini batte nettamente Sancat Firenze (81-56) e resta ancora da sola al comando della classifica di serie C, allungando a due...

Temi più discussi: Bologna e Milano in campo dalle 20.30 su Sky; Basket, la Virtus Bologna ospita il Bayern Monaco in Eurolega per interrompere la striscia negativa; Al Belvedere i 100 anni prima partita nazionale pallacanestro maschile; EA7 Emporio Armani Milano - UNA Hotels Reggio Emilia domenica alle 17.00 (live su LBATV), 76ª sfida tra le squadre.

Basket, Milano ospita il Bayern con la testa ormai al campionatoPenultimo appuntamento europeo per l’EA7 Emporio Armani Milano, che domani sera ospita al Forum il Bayern Monaco in una partita che non ha nulla da dire ... oasport.it

Eurolega su Sky e NOW: settimana decisiva per i playoff, Milano e Bologna in campo martedì, giovedì e venerdìOtto partite in quattro giorni per le ultime giornate di regular season. Valencia-Milano e Bologna-Bayern martedì, poi il doppio turno di giovedì e venerdì con ... sportface.it

È morto Duško Vujoševic: allenò il Basket Brescia negli anni ‘90 x.com

BASKET DI CAPITANATA Ora il calendario propone di nuovo il Barletta Basket nei play out, con gara-1 che si giocherà ancora al PalaRusso. #lattacco #basket #cusfoggia #campionato - facebook.com facebook