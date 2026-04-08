Basket B Interregionale | Oleggio stasera a Milano contro Social Osa per difendere il quinto posto

Stasera si gioca una partita importante nel campionato di B Interregionale, con Oleggio che affronta in trasferta i Social Osa a Milano. La dodicesima giornata rappresenta l’ultima fase della regular season, con solo tre incontri ancora da disputare prima della conclusione del girone. La sfida tra le due squadre riguarda la posizione in classifica, con Oleggio che punta a mantenere il quinto posto.

Si apre la dodicesima giornata del campionato di B Interregionale, che segna il countdown finale della regular season: mancano infatti solo tre partite al termine del girone. Stasera, mercoledì 8 aprile, l'Oleggio Magic Basket sarà impegnata in trasferta contro la Social Osa Milano.La palla a due. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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