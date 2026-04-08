Basket a Casbeno | dai furti alla cura comune un sogno condiviso

A Casbeno, un campetto di basket è stato recuperato grazie all’intervento di Renato e Monica Vagaggini, che hanno deciso di trasformarlo in uno spazio accessibile gratuitamente ai bambini della scuola Carducci. In passato, il luogo aveva subito diversi furti, ma ora è diventato un punto di incontro gestito in modo condiviso, con l’obiettivo di offrire un’opportunità di sport e socializzazione alla comunità locale.

Renato e Monica Vagaggini hanno trasformato un campetto di Casbeno in un laboratorio di civiltà, promuovendo l’accesso gratuito al basket per i bambini della scuola Carducci attraverso una gestione comunitaria basata sulla fiducia. L’iniziativa è partita nel febbraio 2024 con un obiettivo semplice: permettere agli studenti della vicina primaria di allenarsi prima o dopo l’orario scolastico. Per farlo, Renato ha messo a disposizione palloni del Montello che, pur essendo troppo usurati per l’uso in palestra, risultavano ideali per il cemento all’aperto. Il progetto si è sviluppato in via Castellini, dove l’idea era di lasciare il materiale incustodito per testare il senso di responsabilità dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket a Casbeno: dai furti alla cura comune, un sogno condiviso Il Comune 'adotta' 12 aiuole nel quartiere Nuova San Paolo: "Cura affidata alla Multiservizi"Si conclude una vicenda lunga 24 anni: i residenti dei condomini della zona non dovranno più sostenere le spese per la manutenzione degli spazi... Leggi anche: Dai furti in casa all'evasione dai domiciliari: cinque arresti in una settimana da parte dei Carabinieri