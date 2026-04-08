In Basilicata, la Giunta regionale ha annunciato l'avvio della quarta edizione dell'iniziativa

La Giunta regionale della Basilicata ha dato il via alla quarta edizione dell’iniziativa Il valore del sapere, stanziando circa 761 mila euro per l’erogazione di borse di studio a favore di studenti meritevoli residenti nel territorio. L’annuncio arriva dall’assessore allo Sviluppo economico Francesco Cupparo, che ha delineato un progetto volto a premiare l’eccellenza scolastica e a supportare economicamente le famiglie. L’intervento si focalizza su chi ha concluso il primo ciclo di studi con risultati eccellenti, garantendo una risorsa finanziaria per proseguire il percorso formativo nelle scuole superiori. I criteri di accesso e le modalità di erogazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: 1.000€ agli studenti meritevoli, ecco come richiederli

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Il regista Francis Ford Coppola compie 87 anni. Bardi: «È un ponte tra la Basilicata e il mondo» - News x.com