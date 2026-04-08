Il baseball giovanile di Piacenza si appresta a tornare sui campi all’aperto dopo la stagione indoor. La ripresa delle attività si svolgerà nel weekend, con le squadre biancorosse che inizieranno le gare ufficiali. Questa fase rappresenta il primo impegno agonistico della stagione estiva per le formazioni locali. La ripresa è prevista dopo un periodo di allenamenti indoor e preparazione sul campo.

Il baseball giovanile di Piacenza si prepara a rientrare nei campi all’aperto il prossimo fine settimana, segnando l’inizio dell’attività agonistica per le squadre biancorosse dopo la fase invernale. Il passaggio dalle palestre ai diamanti avviene dopo un periodo di preparazione indoor che ha le rappresentative locali distinguersi in diversi tornei. Questa transizione apre la strada ai campionati primaverili ed estivi che impegneranno i giovani atleti nei prossimi mesi. Davide Bertonazzi, tecnico incaricato della formazione dei più piccoli, sottolinea come il lavoro svolto al chiuso abbia prodotto miglioramenti tangibili. Questo percorso è stato fondamentale soprattutto ha iniziato a praticare questo sport per la prima volta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baseball Piacenza: dai campi indoor al debutto all’aperto

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