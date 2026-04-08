Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione e conquista il 9° posto nella classifica generale
Barilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, come l’azienda alimentare con la migliore reputazione nel ranking internazionale Global RepTrak® 100, condotto dall’agenzia RepTrak. La classifica valuta le aziende in base alla percezione dei consumatori a livello globale, considerando vari aspetti legati alla reputazione. Oltre a mantenere questa posizione di leadership nel settore, l’azienda si è classificata al nono posto nella graduatoria generale, che include aziende di diversi settori.
Barilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak® 100 condotto da RepTrak, che dal 1999 analizza ogni anno le aziende con la migliore reputazione a livello globale. Nel ranking 2026, il Gruppo raggiunge il 9° posto complessivo, guadagnando 16 posizioni rispetto al 2025 (quando era al 25° posto) ed entrando così nella top 10 globale, a conferma del percorso di crescita reputazionale costruito negli anni. Il risultato riflette la capacità di Barilla di coniugare qualità dei prodotti, visione industriale e responsabilità sociale, elementi sempre più centrali nella valutazione della reputazione aziendale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Per il terzo anno consecutivo, Barilla è la prima azienda food al mondo nel Global RepTrak 100 ed entra nella top 10 complessiva delle aziende globali - facebook.com facebook
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