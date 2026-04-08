Bari sfida per 16mila gatti liberi | piano sterilizzazioni e tutela

A Bari, circa 16mila gatti selvatici sono stati censiti nella città. Per controllare questa popolazione, il Comune ha avviato un piano di sterilizzazioni in collaborazione con enti veterinari e associazioni animaliste. L’obiettivo è gestire in modo più efficace la presenza di questi animali senza ricorrere a metodi invasivi. La strategia prevede interventi di sterilizzazione e azioni di tutela, con l’intento di ridurre l’impatto sulla città e migliorare le condizioni di vita dei gatti.

Il Comune di Bari, in collaborazione con enti veterinari e associazioni, sta potenziando le strategie di sterilizzazione per gestire una popolazione di gatti liberi che conta circa 16mila esemplari censiti. La città pugliese vede distribuite sul territorio oltre 500 colonie feline ufficiali. Secondo Sara Leone, coordinatrice della Lega Anti Vivisezione (L.A.V.) di Bari, l’incidenza reale dei felini potrebbe essere il doppio rispetto ai dati ufficiali, includendo infatti anche gli animali non ancora registrati. Questi animali sono considerati parte del Patrimonio Indisponibile dello Stato. Per questo motivo, l’amministrazione comunale, insieme alla Asl veterinaria e a diverse organizzazioni di volontariato, garantisce la loro tutela, occupandosi della salute e della prevenzione delle nascite. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, sfida per 16mila gatti liberi: piano sterilizzazioni e tutela Macron sfida la Russia e annuncia un nuovo piano di riarmo: “Per essere liberi serve essere temuti”“Per essere liberi bisogna essere temuti, per essere temuti bisogna essere potenti“, con queste parole il presidente francese, Emmanuel Macron, si è... Venti gatti salvati in un scantinato di via Majer: "Erano rinchiusi da anni, ora sono liberi"Sono liberi e godono di buona salute i 20 gatti ritrovati, nel novembre 2024, in due stanze di un sottoscala di via Majer.