Sabato 11 aprile alle 19.30 si disputerà la partita tra le squadre di Bari e Monza allo U Power Stadium di Monza. A seguito di un'affluenza di circa 1200 tifosi, il pubblico si prepara a sostenere la squadra in un match importante, nonostante le difficoltà legate alle condizioni del terreno di gioco, che presenta alcune frane. La sfida vede in campo l’allenatore Moreno Longo.

Sabato 11 aprile alle ore 19.30, l’undici guidato da Moreno Longo scenderà in campo presso lo U Power Stadium di Monza per una sfida cruciale. L’obiettivo dei baresi è strappare almeno un pareggio contro una delle squadre più forti del campionato. Il supporto esterno sarà massiccio: sono già confermati 700 sostenitori biancorossi, ma le stime indicano che entro venerdì sera il numero potrebbe aumentare. Le previsioni parlano di una presenza complessiva che potrebbe oscillare tra le 1.000 e le 1.200 persone nel settore dedicato. La sfida logistica tra frane e determinazione. Raggiungere il vecchio Brianteo non sarà semplice a causa di un serio problema infrastrutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari sfida Monza: 1200 tifosi pronti a tutto, anche contro le frane

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