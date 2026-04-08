Bari cantiere Piazza Moro | ecco i nuovi capolinea dei bus

A partire dal 9 aprile, i nuovi capolinea e le fermate degli autobus a Bari cambieranno posizione in piazza Moro. L’azienda Amtab ha deciso di modificare la disposizione delle fermate per consentire l’avvio della seconda fase dei lavori di riqualificazione nella piazza. La modifica riguarda le aree di sosta degli autobus nel centro della città, interessando direttamente chi utilizza i mezzi pubblici in zona.

A partire dal 9 aprile, l’azienda Amtab modificherà la disposizione di fermate e capolinea a Bari per permettere l’avvio della seconda fase dei lavori di riqualificazione in piazza Moro. L’intervento interesserà l’area occupata attualmente dai bus, tra l’edificio della stazione centrale e la fontana monumentale. Il cantiere impone una riorganizzazione drastica della viabilità. Diversi spazi alternativi sono stati individuati per garantire la sosta dei mezzi, includendo zone come largo Eroi del Mare, nel tratto tra corso Cavour e il lungomare Araldo di Crollalanza, e via Melo, specificamente tra i civici 236 e 244 vicino al liceo Scacchi. Anche via Capruzzi diventerà un punto nevralgico per le soste temporanee, con aree individuate tra i civici 214 e 232 sul lato dei portici e fronte al civico 152, lato binari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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