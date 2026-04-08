Barcellona ko in casa | l' Atletico Madrid vince 2-0

Nel match tra Barcellona e Atletico Madrid, disputato in Spagna, l'Atletico si è imposto con un risultato di 2-0 in casa dei catalani. Durante l'incontro, l'arbitro ha mostrato un cartellino rosso a un giocatore del Barcellona, mentre Alvarez e Sorloth hanno segnato i due gol decisivi per la vittoria ospite. Questo è il quinto confronto stagionale tra le due squadre.

Rosso a Cubarsi, Alvarez e Sorloth decidono la gara BARCELLONA (SPAGNA) - Il quinto confronto stagionale tra Barcellona e Atletico Madrid termina 2-0 per la squadra di Simeone. Al Camp Nou, i Colchoneros si portano così a casa l'andata dei quarti di finale di Champions League, segnando una rete per tempo. Dopo il rosso diretto di Cubarsi nel finale della prima frazione, Alvarez ha sbloccato il risultato sulla conseguente punizione: del neoentrato Sorloth, invece, il gol del raddoppio. Sin dai primi minuti l'Atletico imposta una partita prettamente di contenimento. Il piano gara dei ragazzi di Simeone, però, non basta a limitare del tutto le scorribande dei blaugrana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Barcellona ko in casa: l'Atletico Madrid vince 2-0 All'Atletico Madrid basta l'andata: ko 3-2 in casa Tottenham ma quarti centratiLONDRA (INGHILTERRA) - Il risultato era già compromesso, dopo il 5-2 dell'andata, ma il Tottenham quantomeno esce a testa alta dalla Champions League. Atletico Madrid-Barcellona: formazioni, statistiche e anticipazioniGiovedì sera l’Atletico Madrid ospita il Barcellona per l’andata della semifinale di Copa del Rey. Barcelona vs Atletico Madrid Last 5 Matchs Temi più discussi: Liga: Atletico-Barcellona match clou, il Real Madrid non ne approfitta; Atlético Madrid - Barcellona in Diretta Streaming | DAZN IT; Liga: il Barcellona ribalta l’Atletico a Madrid e scappa a +7 sul Real; Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Barcellona ko in casa: l’Atletico Madrid vince 2-0BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il quinto confronto stagionale tra Barcellona e Atletico Madrid termina 2-0 per la squadra di Simeone. Al Camp Nou, i Co ... italpress.com Champions League: Barça ko in casa contro l’Atletico, Liverpool piegato a Parigi. I risultati finaliDue grandi sorprese segnano l’andata dei quarti di finale di Champions League. Al Camp Nou, l’Atlético Madrid espugna il campo dei padroni di casa blaugrana con un secco 2-0. Decisivo l’episodio dell’ ... ilovepalermocalcio.com L'allenatore del Barcellona ha parlato del tocco di mano del difensore dell'Atletico Madrid - facebook.com facebook CHAMPIONS | La seconda serata di quarti di finale sorride all'Atletico Madrid e ai campioni in carica del Paris Saint Germain. #ANSA x.com