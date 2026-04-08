Barcellona-Atletico derby da brividi | i blaugrana partono in pole col super attacco

Nel calcio spagnolo, il match tra Barcellona e Atletico Madrid si avvicina con grande attesa, dopo che i blaugrana hanno vinto l’ultimo incontro allo stadio avversario. La squadra di Flick ha ottenuto la vittoria sul campo dei Colchoneros, rafforzando la propria posizione in classifica. Ora, le due formazioni si preparano a sfidarsi nuovamente in un derby che promette emozioni e spettacolo sul terreno di gioco.