Barbara Casini Zoratto e Gualazzi | tante stelle jazz nei club

Nel mondo del jazz, numerosi artisti continuano a esibirsi nei club, portando sul palco un repertorio vario e apprezzato dal pubblico. Tra questi, spiccano musicisti noti per il loro contributo al genere, come un artista che ha recentemente pubblicato un album di contemporary jazz accompagnato da recensioni positive e una crocetta rossa sulla copertina. La scena jazz si arricchisce così di performance che attirano appassionati e critici.

Zoratto Canvas Melodies, spaccato di contemporary jazz segnato dalla critica con la crocetta rossa, è il titolo dell’album di esordio del contrabbassista udinese Alessio Zoratto, domani sul palco della Cantina Bentivoglio (ore 22) in quartetto per declinare sonorità dolci e aspre contaminate di rock, melodia e improvvisazione che si spartiscono il campo tra innovazione stilistica e tradizione. Opere visive spalmate in dieci brani originali ispirati ad altrettante opere d’arte del secolo scorso, sigillo della creatività di un artista digitale che utilizza l’intelligenza artificiale per le nuove sfide della comunicazione. Venerdì nel club di via Mascarella torna Barbara Casini, che si cimenta con suoni e acuti che fino a qualche anno fa rappresentavano l’inedito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Barbara Casini, Zoratto e Gualazzi: tante stelle jazz nei club Dal jazz alla canzone d'autore: Raphael Gualazzi in concerto al Vittorio EmanueleC’è una musica che nasce dall’incontro tra mondi diversi e trova la sua forza nella libertà. Genova jazz: 4 concerti con stelle internazionali neiGenova accoglie una nuova rassegna jazzistica dal 16 marzo al 7 giugno, ospitando stelle internazionali e talenti nazionali in due teatri storici. Si parla di: Barbara Casini, Zoratto e Gualazzi: tante stelle jazz nei club; Cantina Bentivoglio | Aprile 2026.