La Corte Suprema ha deciso di rinviare la decisione sulla richiesta di cancellazione della condanna di un ex consigliere di Trump, condannato per oltraggio al tribunale. La questione riguarda un ricorso presentato dall’avvocato dell’imputato, che punta a far rimuovere la condanna. La decisione di oggi non indica un esito definitivo, ma apre la strada a possibili sviluppi nelle prossime settimane.

I giudici rinviano il caso dell’ex stratega di Trump, Steve Bannon, già condannato per oltraggio al Congresso, aprendo alla possibile archiviazione, su richiesta del Dipartimento di Giustizia La Corte Suprema giunge a una decisione destinata a lasciare il segno nel dibattito politico americano.La Corte Suprema degli Stati Uniti ha aperto la strada alla possibile cancellazione della condanna di Steve Bannon,ex consigliere di Donald Trump, intervenendo su uno dei casi giudiziari più simbolici legati alle conseguenze dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. I giudici hanno annullato la sentenza d’appello che nel 2022 aveva confermato la condanna per oltraggio al Congresso, rinviando il procedimento al tribunale di primo grado. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bannon, la Corte Suprema apre alla cancellazione della condanna: decisione dal forte peso politico

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È la sentenza della Corte Suprema di New York: l’attuale proprietario, il miliardario libanese, ha perso la causa intentata da Philippe Maestracci, nipote del mercante Oscar Stettiner, che «possedeva il dipinto prima del suo sequestro illegittimo. Non lo cedette - facebook.com facebook

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