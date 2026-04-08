Bando per Cala Materdomini | aperte le buste venerdì la scelta del gestore

Venerdì si svolgerà la fase finale del bando per la gestione della spiaggia di Cala Materdomini, quando sarà annunciato il nome dell’azienda o dell’ente che si occuperà della gestione del litorale. Le buste con le offerte sono state aperte e ora si attende la decisione ufficiale. La procedura riguarda la scelta del gestore per la prossima stagione estiva.

BRINDISI – Nella giornata di venerdì si conoscerà il nome del gestore della spiaggia di Cala Materdomini. Stamattina (mercoledì 8 aprile) la commissione di gara del Comune di Brindisi, presieduta dal dirigente dell'ufficio Bilancio, l'ingegnere Gabriele Falco, si è riunita per aprire le buste. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Bando cala Materdomini: parte la diffida, rinviata l'apertura delle busteUna delle tre società concorrenti chiede la sospensione della procedura e l'esclusione del proponente che, attraverso un comunicato stampa, ha... Cala Materdomini cerca un gestore: tre le offerte arrivate al Comune, ecco chi c'è in garaSono tre le candidature pervenute al comune di Brindisi per la gestione della spiaggia di Cala Materdomini. Si parla di: A Materdomini riapre il Picnic: lo storico locale anni '60 sarà ristorante di lusso e beach-bar. Il progetto. Secondo bando infruttuoso? Borromeo: «Cala Materdomini abbandonata per un'altra estate»Una nuova estate a rischio per la spiaggia libera attrezzata di Cala Materdomini, sulla litoranea di Brindisi. A lanciare l’allarme è il presidente della commissione Attività produttive Mario Borromeo ... quotidianodipuglia.it Ci riprova la società Mede, unica partecipante al nuovo bando per la gestione di Cala MaterdominiScadeva il 2 maggio il secondo bando pubblicato dal Comune per la gestione della spiaggia di Cala Materdomini, questa volta è arrivata una sola candidatura di un’associazione temporanea di imprese. Il ... quotidianodipuglia.it