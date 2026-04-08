A San Vittore Olona, in provincia di Milano, sono stati pubblicati nuovi bandi per l’assegnazione di locali a canone agevolato destinati ai medici di base. L’obiettivo è creare ambienti più attrattivi e migliorare l’accesso alle cure primarie per i cittadini. La carenza di medici di base, problema ormai noto, si sta traducendo in difficoltà pratiche per le persone che cercano assistenza sanitaria nella zona.

San Vittore Olona (Milano) – La carenza di medici di base non è più solo un problema segnalato da tempo, ma una vera emergenza che incide sulla vita quotidiana dei cittadini. A San Vittore Olona la situazione è diventata ormai critica: sempre più residenti faticano a trovare un medico di riferimento e molti sono costretti a spostarsi nei comuni limitrofi per ricevere assistenza sanitaria di base. Di fronte a questo scenario, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire in modo concreto, cercando di invertire una tendenza che negli ultimi anni ha coinvolto numerosi centri, non solo in Lombardia ma in tutta Italia. La scelta è stata quella di agire direttamente sulle condizioni che possono rendere più attrattivo il territorio per i professionisti della sanità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bandi per i medici di base, arrivano i locali a canone agevolato: “Facciamo di tutto per offrire ambienti buoni e attrattivi”

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