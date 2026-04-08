Massimiliano Calì, economista che lavora per la Siria presso la Banca Mondiale, ha presentato un'istanza legale negli Stati Uniti per contestare la sospensione del suo incarico. Nel documento, Calì accusa che la decisione sia stata influenzata da pressioni provenienti da Hillel Neuer e dall'organizzazione UN Watch. La causa riguarda quindi una controversia legale legata a questa sospensione e alle presunte interferenze esterne.

Massimiliano Calì ha depositato un atto legale presso un tribunale degli Stati Uniti per contestare la sospensione del suo incarico di economista per la Siria presso la Banca Mondiale, citando pressioni esercitate da Hillel Neuer e dalla sua organizzazione UN Watch. L’azione legale nasce dopo che il 12 agosto l’organizzazione guidata da Neuer ha sollecitato l’istituto finanziario internazionale affinché interrompesse il contratto di Calì. La conseguenza immediata è arrivata il 22 ottobre, quando i vertici della Banca Mondiale hanno comunicato all’economista la sospensione del suo ruolo e l’obbligo di lasciare l’incarico. Le ricadute somatiche e psicologiche della disputa legale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banca Mondiale: l’economista Calì ricorre contro lo stop al ruolo

Fabrizio Corona ricorre contro lo stop ai video e ‘sbarca’ in teatro(Adnkronos) – I legali di Fabrizio Corona presentano reclamo contro l’ordinanza con cui, lo scorso 26 gennaio, il giudice del Tribunale civile di...

Monopattini a Firenze: Bird ricorre al Tar contro lo stop del Comune. Assessore Giorgio: “Il servizio di sharing non garantisce il casco”Bird, azienda leader a livello internazionale nel settore della micromobilità, ha notificato al Comune di Firenze il ricorso al Tar contro la...

Betrayed by 2 beauties he made rich. Reborn, he shuns love & they regret!

Temi più discussi: Aie-Fmi-Banca mondiale: con la guerra in Iran crescità più debole e rialzo dei tassi; Banca Mondiale: l'economia nigeriana crescerà nel 2026, ma il conflitto in Iran alimenta l'inflazione; Mozambico: la curiosa storia del secondo paese più povero del mondo; Tunisia, la Banca mondiale approva altri 90 milioni di dollari per il welfare.

Banca Mondiale, crescita 2,4% a breve termine per la Tunisia(ANSAmed) - TUNISI, 27 NOV - La Banca Mondiale prevede che l'economia tunisina crescerà a un tasso medio del 2,4% nel periodo 2026-2027, sostenuta principalmente dai settori del turismo e ... ansa.it

Guerra in Iran come il Covid, la peggiore crisi energetica: allarme della Banca MondialeShock economico e blocco delle forniture minacciano l’Italia e i Paesi importatori. Gli esperti temono un effetto simile al Covid. Ecco perché ... quifinanza.it

Vertice d’emergenza tra AIE, FMI e Banca Mondiale: piano globale contro lo shock petrolifero x.com

La valutazione è contenuta in un recente report di Banca Mondiale a cui il governo non ha reagito in modo positivo. La relazione di Maputo con la comunità internazionale, soprattutto in campo economico, merita di essere raccontata... #Mozambico #BancaMo - facebook.com facebook