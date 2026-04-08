A Pisa, un evento di sensibilizzazione sulla sindrome del bambino scosso è stato annunciato per sabato 11 aprile dall’Azienda ospedaliera universitaria, con il coinvolgimento del Dipartimento materno infantile e dell’Unità operativa di Pediatria. La giornata mira a informare sulle conseguenze di traumi cerebrali e rischi di natura letale associati a questa condizione. La manifestazione si svolgerà presso una struttura sanitaria della città.

L’Aou pisana, attraverso il Dipartimento materno infantile e l’Unità operativa di Pediatria, organizzerà sabato 11 aprile un evento di sensibilizzazione contro la sindrome del bambino scosso. L’iniziativa si svolgerà in Piazza XX Settembre a Pisa, dalle 10.00 alle 17.00, per informare i cittadini sui rischi dei traumi cerebrali nei neonati. Il punto informativo vedrà la partecipazione di esperti pronti a illustrare come l’atto di scuotere con forza i piccoli possa generare danni neurologici permanenti. L’evento si inserisce nella campagna nazionale denominata Non scuoterlo!, un progetto promosso da Simeup-Società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica e Terres des Hommes. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambino scosso: a Pisa l’allarme traumi cerebrali e rischi letali

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