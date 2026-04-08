Bambina di 12 anni precipita da un balcone a Parma | grave al Pronto soccorso

Un episodio si è verificato nel pomeriggio a Parma, quando una bambina di 12 anni è caduta da un balcone in via Costituente. La ragazza è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso con ferite considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche del caso. La ragazza si trova attualmente sotto le cure dei medici.

Momenti di grande apprensione questo pomeriggio a Parma, dove una bambina di 12 anni è precipitata da un balcone in via Costituente. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15: secondo una prima ricostruzione, la ragazzina sarebbe caduta da un’altezza di circa cinque metri.Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Bimba di 7 anni precipita dalla seggiovia a Lecco, portata al Pronto Soccorso Dimessa dal Pronto soccorso, bambina di 4 anni muore poche ore dopoUna bambina ucraina di quattro anni residente in provincia di Rimini è morta ieri mattina all’ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle... Temi più discussi: L’Iran recluta bambini soldato anche di soli 12 anni; Melissa è morta, non ce l’ha fatta la bambina di 12 anni ferita nell’incidente a Castagnole Lanze; Non ce l'ha fatta la bambina di 12 anni coinvolta nell'incidente di domenica: dichiarato il decesso; Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, è gravissimo. Incidente a Castagnole Lanze, scontro frontale tra auto: bimba di 12 anni muore dopo 48 ore di agoniaÈ morta la bambina di 12 anni rimasta ferita nell'incidente verificatosi il 29 marzo a Castagnole Lanze: la piccola viaggiava con la mamma e il compagno ... fanpage.it Non ce l'ha fatta la bambina di 12 anni coinvolta nell'incidente di domenica: dichiarato il decessoI medici da domenica hanno fatto di tutto per salvarla, pur consapevoli delle condizioni molto critiche d i Melissa Aliberti, 12 anni, che non ce l'ha fatta. Poco fa è stato dichiarato il suo decesso. lanuovaprovincia.it Bambina di 5 anni da sola in seggiovia: i genitori denunciano il maestro di sci - facebook.com facebook