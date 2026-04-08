Balzarini critico con la Juve di oggi | Un tempo i bianconeri questi calciatori li avrebbero presi subito

Un commentatore ha espresso critiche sulla Juventus attuale, affermando che in passato il club avrebbe sicuramente acquistato giocatori come Leoni e Carnesecchi. Secondo le sue parole, i tempi sono cambiati e ora la squadra non si muove nello stesso modo di prima, lasciando intendere che l’approccio ai trasferimenti sia diverso rispetto a un tempo. La discussione si concentra sulle differenze tra le strategie di mercato passate e presenti.

di Francesco Spagnolo Balzarini critica la Juve di oggi sottolineando come in passato giocatori come Leoni e Carnesecchi sarebbero stati bianconeri. Le parole. Il panorama calcistico italiano è in costante fermento e le dinamiche legate al calciomercato della Juventus restano sempre al centro del dibattito mediatico. In questo contesto, spiccano le riflessioni di Gianni Balzarini, giornalista da sempre vicino alle vicende del mondo bianconero, che ha espresso un parere molto netto sulla direzione che la società dovrebbe intraprendere per tornare ai fasti di un tempo. Attraverso un’analisi approfondita, Balzarini ha tracciato l’identikit della Juventus del futuro, che a suo avviso dovrebbe rimettere al centro del progetto i migliori talenti del vivaio nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini critico con la Juve di oggi: «Un tempo i bianconeri questi calciatori li avrebbero presi subito» Juve Lazio, Gattuso sarà all’Allianz Stadium per monitorare questi calciatori bianconeri. Tutti i dettagliAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Condò sulla Juve: «Un risultato grave per le ambizioni dei bianconeri. Questi due calciatori mi hanno deluso»di Redazione JuventusNews24Condò ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la partita della Juventus contro il Sassuolo sottolineando come i due punti... BALZARINI SHOW su mercato Juve, Kolo Muani, Lewandowski, Conceicao: COMOLLI è stato AFFIANCATO! Si parla di: Balzarini sulla cena di Locatelli con i giocatori dell'Inter. Balzarini: La Juventus che conosco io certi giocatori…Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha fatto un ragionamento sulla Juventus del futuro che dovrebbe andare a prendere i migliori talenti italiani: Io ieri ho citato Carnesecchi, avresti ... tuttojuve.com Balzarini: 'Si sta insinuando il fatto che Spalletti abbia dubbi sul suo futuro alla Juve'Il giornalista ha poi aggiunto: 'Spalletti non si fida di questo gruppo e vuole cambiamenti per tornare a vincere' ... it.blastingnews.com