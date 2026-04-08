Ballo di gruppo al San Marco Vin Bar di Driolassa

Nelle ultime ore si è svolto un ballo di gruppo presso il San Marco Vin Bar di Driolassa. L'evento ha coinvolto diverse persone che si sono radunate nel locale, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulla partecipazione complessiva. Non sono stati segnalati incidenti o alterchi durante la manifestazione. La polizia ha monitorato la situazione, senza intervenire. La serata si è conclusa senza problemi apparenti.

Il ballo è una pratica antica, che ha superato avvenimenti tragici e ha saputo sempre rinnovarsi, in fondo per rinnovare il mondo. Non c'è guerra che tenga, il ballo mette insieme le persone, le fa divertire, le fa amare qualcun altro, diffonde energia per se stessi e per gli altri. Oggi, proprio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Il Gran Ballo a tema Bridgerton apre le danze al Carnevale di Venezia e incanta Piazza San MarcoCon 34 ballerini professionisti, spettacoli acrobatici e costumi da capogiro, il Gran Ballo a tema Bridgerton ha conquistato ieri Piazza San Marco,...

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Da Bridgerton al Carnevale di Venezia, il fascino senza tempo del ballo in mascheraDal ballo in maschera di Bridgerton al Carnevale di Venezia, passando per il Ballo del Doge e il Ballo di Firenze, un viaggio tra identità, anonimato e immaginario mondano. La stagione mondana di ... panorama.it

L’ex dipendente del Comune di Siena ha tirato in ballo un geometra di Mantova che sarà ascoltato in commissione - facebook.com facebook