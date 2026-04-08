Balle atomiche | cabaret dem alla camera

Ieri in Parlamento si è svolto un dibattito che ha attirato l’attenzione per la sua natura surreale. Il ministro della Difesa è intervenuto per fornire dettagli sul caso Sigonella e sull’uso delle basi militari in Italia, ma le sue parole sono state poco comprese e poco ascoltate dall’opposizione. La discussione si è protratta senza raggiungere un accordo chiaro, lasciando spazio a confronti accesi e fraintendimenti.

Ieri in Parlamento si è svolto un dibattito surreale. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, chiamato dall’opposizione a dare un’informativa sul caso Sigonella e l’utilizzo delle basi militari in Italia, ha parlato in aula senza essere né capito né ascoltato dall’opposizione. Come certi studenti, a sinistra hanno un problema di attenzione, nel Partito democratico, tra i compagni del campo largo, sono alla perenne ricerca del “caso del giorno”, così quando Crosetto si è presentato a Montecitorio, avevano già cambiato argomento e quando Chiara Braga ha preso la parola, il tema è diventato un altro: l’intervista di Crosetto al Corriere della Sera che aveva un passaggio sul rischio nucleare globale e le parole di Donald Trump sulla «fine di una civiltà», a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum posto dalla Casa Bianca all’Iran. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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