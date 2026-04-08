Badminton Yasmine Hamza si ferma ai sedicesimi degli Europei

Nella terza giornata degli Europei individuali 2026, le competizioni di badminton hanno visto una nuova eliminazione per le rappresentanti italiane. Yasmine Hamza si è fermata ai sedicesimi di finale, senza avanzare ulteriormente nel torneo. La sconfitta si è verificata nel corso di questa fase, segnando un’altra giornata negativa per le atlete azzurre impegnate in questa manifestazione.

Arriva un’altra sconfitta per i colori azzurri nella terza giornata degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei sedicesimi del singolare femminile l’azzurra Yasmine Hamza cede in mezz’ora di gioco all’ ucraina Yevheniia Kantemyr, che si impone per 21-9 21-19 ed affronterà agli ottavi la turca Neslihan Arin, numero 4 del seeding. Prima frazione senza storia, con l’ucraina che conquista subito un ampio margine e rapidamente incamera il parziale sul 21-9. Molto più combattuto il secondo game, giocato a lungo punto a punto, ma nel finale l’ucraina conquista un minimo vantaggio e lo difende nel finale, centrando la vittoria sul 21-19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton, Yasmine Hamza si ferma ai sedicesimi degli Europei Badminton, Yasmine Hamza vittoriosa all’esordio agli EuropeiInizia bene per i colori azzurri anche la seconda giornata degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de... Badminton, anche Fabio Caponio approda ai sedicesimi degli Europei!Tre su tre: dopo Giovanni Toti e Yasmine Hamza, anche Fabio Caponio vince all’esordio negli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di... Temi più discussi: Badminton, Yasmine Hamza vittoriosa all’esordio agli Europei; Campionati europei di badminton 2026: programma, italiane e italiani in gara e dove vedere le partite; Badminton, anche Fabio Caponio approda ai sedicesimi degli Europei!; Badminton, definito il quadro dei qualificati al 2° turno degli Europei 2026. Caponio e Hamza rispondono presente. Badminton, Yasmine Hamza vittoriosa all’esordio agli EuropeiInizia bene per i colori azzurri anche la seconda giornata degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes ... oasport.it Badminton, definito il quadro dei qualificati al 2° turno degli Europei 2026. Caponio e Hamza rispondono presenteArchiviata un’altra giornata dedicata agli incontri di primo turno degli Europei 2026 di badminton. Dal Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, in ... oasport.it Bellissimo appartamento mai abitato in affitto “Imperial” Yasmine Hammamet Soggiorno 3 camere Terrazze Angolo cottura attrezzato Bagno Appartamento completamente riscaldato Prezzo: 1.500 DT al mese Per - facebook.com facebook