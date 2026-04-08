Badminton Giovanni Toti eliminato al secondo turno degli Europei

Al secondo turno degli Europei di badminton, un atleta italiano è stato eliminato. Questa è la terza sconfitta per i rappresentanti azzurri nella giornata dedicata alla competizione che si sta svolgendo in Europa. La manifestazione vede la presenza di diversi giocatori in rappresentanza di vari paesi, che si sfidano in incontri singoli e di doppio. L'evento prosegue con le gare che determinano chi avanzerà alle fasi successive.

Terza sconfitta odierna per i rappresentanti azzurri agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei sedicesimi del singolare maschile Giovanni Toti viene eliminato dall’israeliano Daniil Dubovenko, che domina con lo score di 21-12 21-13 in 43 minuti di gioco, e domani negli ottavi se la vedrà con il vincente del match tra il ceco Dominik Kopriva ed il francese Christo Popov, numero 2 del tabellone. Nel primo game l’israeliano prende il largo sin dai primi punti, tocca anche il +10, poi l’azzurro torna al massimo a -8, ma Dubovenko chiude senza patemi sul 21-12 in 23?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton, Giovanni Toti eliminato al secondo turno degli Europei Badminton, Giovanni Toti batte Kayan in tre set e avanza ai sedicesimi degli EuropeiSi aprono con una bella vittoria di Giovanni Toti per l’Italia i Campionati Europei di badminton 2026, in corso di svolgimento al ‘Palacio de... Badminton, Giovanni Toti nota lieta dell’Italia nella prima giornata degli Europei a HuelvaSi è appena conclusa la giornata inaugurale dei Campionati Europei di badminton 2026, che si terranno presso il ‘Palacio de Deportes Carolina Marin‘... Badminton, Giovanni Toti eliminato al secondo turno degli EuropeiTerza sconfitta odierna per i rappresentanti azzurri agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina ... oasport.it Badminton, Giovanni Toti nota lieta dell’Italia nella prima giornata degli Europei a HuelvaSi è appena conclusa la giornata inaugurale dei Campionati Europei di badminton 2026, che si terranno presso il 'Palacio de Deportes Carolina Marin' di ... oasport.it