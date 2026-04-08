Ryanair ha annunciato la chiusura di sei rotte verso l’arcipelago delle Azzorre, con effetto dal 29 marzo 2026. L’interruzione comporta la sospensione dei collegamenti aerei e lascia senza voli circa 400 mila passeggeri che utilizzavano queste rotte. La decisione riguarda tutte le rotte operate dalla compagnia verso le isole e ha effetti immediati sui servizi di trasporto nella regione.

Ryanair ha interrotto definitivamente tutti i collegamenti verso l’arcipelago delle Azzorre a partire dal 29 marzo 2026, lasciando scoperti i trasporti per circa 400.000 passeggeri annualmente. La decisione nasce da un conflitto economico tra il vettore irlandese e ANA Aeroportos de Portugal, il soggetto che gestisce gli scali portoghesi. L’operazione ha comportato la chiusura di sei rotte fondamentali, rendendo il viaggio verso queste isole dell’Atlantico più complesso per migliaia di persone. Chi aveva già programmato una visita in questo territorio naturale dovrà ora cercare alternative, affrontando probabilmente costi più alti e una disponibilità di voli ridotta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzorre: Ryanair chiude 6 rotte, 400mila passeggeri senza voli

Ryanair cancella voli in Europa: quali rotte sono coinvolte e cosa fareUltimo aggiornamento: 8 aprile 2026 Ryanair ha avviato una revisione della propria rete europea per l'estate 2026, con tagli mirati in diversi Paesi.

Ryanair investe in Emilia Romagna, nuovi voli da Rimini, Parma e Forlì: le rotteNella giornata di oggi 25 febbraio Ryanair ha annunciato un investimento molto importante per alcuni aeroporti minori dell’Emilia Romagna.