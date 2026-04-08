A Osini, un piccolo borgo montano dell’Ogliastra con circa 700 abitanti, convivono cinque persone centenarie. La comunità locale conta anche altri individui che si avvicinano o superano i cento anni. La presenza di così tanti anziani con età superiore ai 100 anni rappresenta un fenomeno noto nel paese. La vita lunga sembra essere una caratteristica diffusa tra gli abitanti di questa zona.

A Osini, piccolo borgo montano dell’Ogliastra, la longevità è realtà quotidiana: cinque centenari su appena 700 abitanti e altri pronti a raggiungerli. Qui, tra aria pulita e un'alimentazione genuina, gli anziani raccontano una vita fatta di lavoro e relazioni solide. Più che un segreto, uno stile di vita condiviso che continua ad attirare l’attenzione degli studiosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "Avrei ancora voglia di vivere un po'": il primato di Osini dove vivono cinque centenari tra i 700 abitanti

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