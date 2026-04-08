Avellino | grave incidente blocca la viabilità in via Francesco Tedesco

Stamattina ad Avellino si è verificato un incidente in via Francesco Tedesco, coinvolgendo due automobili. La collisione ha causato l’interruzione della circolazione nella zona, mentre le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause e la dinamica dello scontro. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o danni alle persone coinvolte. La strada rimane chiusa al traffico in attesa di ulteriori sviluppi.

Avellino, 8 aprile 2026 - La mattinata di oggi è stata segnata da un incidente avvenuto in via Francesco Tedesco, dove due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità competenti.Secondo le informazioni raccolte sul posto, il contatto tra i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it “C’è stato un grave incidente”, coinvolto uno yacht a vela tedesco: un uomo è morto in alto mare durante una regata transatlanticaUn membro dell’equipaggio di uno yacht a vela tedesco è morto dopo un incidente avvenuto durante una regata nell’oceano Atlantico. Incidente sul lavoro ad Avellino: la dinamica dell’incidenteUn operaio di 57 anni è rimasto vittima di una caduta da circa due metri d'altezza, verosimilmente durante lavori di manutenzione, nella giornata di...