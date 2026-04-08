Un avanzo di bilancio di 45 milioni di euro ha attirato l’attenzione, con alcuni che lo hanno interpretato come un segno di immobilismo amministrativo. La somma elevata viene definita da fonti locali come la dimostrazione di un Comune con risorse importanti, ma che non ha ancora avviato progetti di investimento o sviluppo. La discussione si focalizza sulla relazione tra la situazione finanziaria e le scelte di gestione pubblica.

"L’avanzo record di 45 milioni è la prova che il nostro è un Comune ’Paperone’ ma immobile". La critica all’amministrazione comunale porta la firma del capogruppo di "Alternativa per Pietrasanta" Filippo Macchiarini (nella foto), il quale interviene sulla gestione finanziaria dell’ente alla luce dei numeri del bilancio consuntivo 2025. "Siamo di fronte a una macchina amministrativa che si è di fatto fermata – scrive Macchiarini – trasformando il municipio in un enorme salvadanaio che incassa dai cittadini ma non restituisce servizi. Già lo scorso anno avevo sollevato il tema dell’avanzo di amministrazione come campanello d’allarme, e i dati attuali confermano che la situazione si è addirittura aggravata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avanzo di bilancio milionario: "È segno di immobilismo"

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Il risultato più significativo è l’avanzo libero di amministrazione, che si attesta a oltre 6 milioni: il doppio rispetto al 2024. Di questi, 2 milioni derivano dalla cancellazione di accantonamenti per conguagli sulle utenze energetiche - facebook.com facebook

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